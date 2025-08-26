Путин обсудил с Сальдо субсидии для Херсонской области

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с мнением главы Херсонской области Владимира Сальдо о том, что регион в перспективе будет «сам себя кормить», без дополнительных субсидий из федерального бюджета.
Глава государства во вторник провел встречу с Сальдо. Губернатор рассказал в том числе о положении дел в экономике региона.
«Доходная база в Херсонской области — большей частью крупные предприятия и транспортные предприятия, логистика. Они на правом берегу. А левый берег — берег для отдыха и сельского хозяйства. Но тем не менее работа идёт, и налоговые поступления увеличиваются. Думаю, что наступит то время, когда мы не будем субсидий просить дополнительных, а сами себя будем кормить», — сказал Сальдо.
Президент с этим согласился.
«Уверен, так и будет, конечно», — отреагировал Путин.