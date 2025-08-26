Путин обсудил с Сальдо субсидии для Херсонской области

«Доходная база в Херсонской области — большей частью крупные предприятия и транспортные предприятия, логистика. Они на правом берегу. А левый берег — берег для отдыха и сельского хозяйства. Но тем не менее работа идёт, и налоговые поступления увеличиваются. Думаю, что наступит то время, когда мы не будем субсидий просить дополнительных, а сами себя будем кормить», — сказал Сальдо.