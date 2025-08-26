Ричмонд
Алматинцев предупредили о новых отключениях холодной воды

Отключения пройдут 27 и 28 августа.

Источник: Baigenews

Коммунальное предприятие «Алматы Су» сообщает о временном прекращении подачи холодной воды из-за технических работ, передаёт BAQ.KZ.

27 августа с 9:00 до 17:00 без воды останутся дома в контуре улиц Тимирязева — Сыпатаева — Ауэзова — Абая и территория центра делового сотрудничества «Атакент» из-за подключения нового водопровода. В этот период ожидается понижение давления на улице Ауэзова.

28 августа отключения коснутся микрорайонов Тастыбулак и Таужолы, а также Акжара (зона фильтровальной станции «Аксай») в рамках строительства новой фильтровальной станции.

Жителям рекомендуют заранее запастись водой и учитывать ограничения при планировании бытовых нужд.