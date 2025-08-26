Алматинцев предупредили о новых отключениях холодной воды

27 августа с 9:00 до 17:00 без воды останутся дома в контуре улиц Тимирязева — Сыпатаева — Ауэзова — Абая и территория центра делового сотрудничества «Атакент» из-за подключения нового водопровода. В этот период ожидается понижение давления на улице Ауэзова.