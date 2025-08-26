На курорте «Усть-Качка» в Прикамье оптимизировали рабочие процессы

Работники курорта «Усть-Качка» в Пермском крае внедрили бережливые технологии в работу при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.
В течение полугода эксперты регионального центра компетенций совместно с рабочей группой компании проводили оптимизацию процессов организации питания в корпусе «Кама». Специалисты курорта изучили такие инструменты бережливого производства, как картирование, система 5С, стандартизированная работа и методика решения проблем. Также они проанализировали загрузку столов, составили хронометраж работ, выполняемых сотрудниками пищеблока.
Для оптимизации процессов был разработан и реализован план мероприятий по внедрению улучшений. В итоге время выполнения работ сократилось на 10%, а выработка увеличилась на 14,6%.
«Хотелось бы поблагодарить рабочую группу за энергичное участие и значительный вклад в успешную реализацию проекта. Полная вовлеченность в течение шести месяцев на всех этапах работы позволила добиться отличных результатов в рамках внедрения разработанных мероприятий», — поделился руководитель проектов Регионального центра компетенций Пермского края Артем Светлышев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.