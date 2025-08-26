Какие льготы положены школьникам в Новосибирской области

В 2025 году федеральных выплат к 1 сентября не будет, но в регионе действуют собственные меры. Многодетные семьи могут получить 5,5 тыс. рублей при поступлении ребёнка в первый класс и 11 тыс. рублей для студентов до 23 лет, пишет Atas.info.