Какие льготы положены школьникам в Новосибирской области

К новому учебному году родители несут значительные траты, но часть расходов компенсируется государственными мерами поддержки.
В 2025 году федеральных выплат к 1 сентября не будет, но в регионе действуют собственные меры. Многодетные семьи могут получить 5,5 тыс. рублей при поступлении ребёнка в первый класс и 11 тыс. рублей для студентов до 23 лет, пишет Atas.info.
Ученики 1−4 классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием. Дети от 5 до 17 лет могут бесплатно посещать кружки и секции по сертификату ПФДО.
Право на бесплатный проезд сохраняется для детей-инвалидов и школьников из многодетных семей. Учебники и рабочие тетради школы обязаны предоставлять бесплатно, а любые поборы незаконны.