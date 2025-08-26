В Добрянском округе завершены работы по благоустройству тротуаров благодаря проекту «Комфортный край»

В пяти населенных пунктах Добрянского округа закончено обустройство уличного освещения и тротуарной сети. На эти мероприятия потрачено более 22,1 млн рублей, из них 19,9 млн рублей выделено из бюджета Прикамья. Работы велись по направлению «Наша улица» регионального проекта «Комфортный край», реализуемого по инициативе губернатора Дмитрия Махонина.
Так, в Полазне подрядчик смонтировал железобетонные опоры, провел подвес кабеля, установил и подключил светильники. Восстановлены тротуарные дорожки протяженностью около 800 метров, установлены новые скамейки и урны. Обновленный тротуар расположен возле жилых домов, рядом — две школы, № 1 и № 3, два детских сада, а также районная больница и парк.
В поселке Вильва обновили уличное освещение. 261 светильник заменен на энергосберегающие. Новое освещение повысит комфорт и безопасность вильвенцев по вечерам.
В поселке Дивья подрядчик поменял светильники и отремонтировал линии электропередач длиной более семи км. В деревне Залесная тоже отремонтировали уличное освещение на участке длиной более 1,6 км возле больницы и двух магазинов на ул. Заозерной.
В Добрянке отремонтирован тротуар на ул. Энергетиков длиной около 800 метров. Подрядная организация установила бортовые камни, обустроила асфальтобетонное покрытие, смонтировала новые скамейки и урны. Отремонтированный тротуар расположен возле лесной зоны санатория «Уральская Венеция» и городского пляжа.
Отметим, в 2024 году, при краевой поддержке в размере около 20 млн рублей, в Добрянском округе благоустроено уличное освещение в шести локациях: в селах Красная Слудка, Пермское, поселке Вильва, р.п. Полазна, деревнях Кулигино и Завожик.
Ранее губернатор Дмитрий Махонин акцентировал, что проект «Комфортный край» позволяет улучшать качество жизни прикамцев в различных сферах, в том числе и для жителей небольших населенных пунктов: «В 2025 году из краевого бюджета выделяем на реализацию проекта более 3 млрд рублей. Важно, чтобы эти изменения благоприятно отразились на жизни людей в территориях».