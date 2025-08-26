В Добрянском округе завершены работы по благоустройству тротуаров благодаря проекту «Комфортный край»

Ранее губернатор Дмитрий Махонин акцентировал, что проект «Комфортный край» позволяет улучшать качество жизни прикамцев в различных сферах, в том числе и для жителей небольших населенных пунктов: «В 2025 году из краевого бюджета выделяем на реализацию проекта более 3 млрд рублей. Важно, чтобы эти изменения благоприятно отразились на жизни людей в территориях».