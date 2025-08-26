Ричмонд
Первый урожай бананов планируют собрать в Сочи уже этой зимой

В Сочи проводят эксперимент по промышленному выращиванию бананов и папайи.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи стартовал амбициозный эксперимент по промышленному выращиванию бананов и папайи. На 600 квадратных метрах теплиц внедрена «умная» система с искусственным интеллектом, где датчики контролируют климат, а полив полностью автоматизирован. Первый урожай сочинских бананов ожидается уже этой зимой.

Как рассказали в пресс-службе Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса, проект, реализуемый хозяйством «100 гектар», имеет важное значение для импортозамещения и продовольственной безопасности страны. Он использует передовые агротехнологии, включая интеллектуальную систему управления микроклиматом, основанную на искусственном интеллекте. Тепличный комплекс оснащен сетью датчиков, отслеживающих ключевые параметры, такие как температура и влажность, а также автоматизированными линиями полива.

Особую значимость экспериментальному проекту придает включение бананов в перечень сельскохозяйственной продукции страны распоряжением Правительства РФ № 1761-р от 2 июля 2025 года.

«Это важный для страны проект в сфере импортозамещения и продовольственной безопасности, — отметила директор Новороссийского филиала ФГБУ “ЦОК АПК” Лилия Кугушева. — Отработка технологий промышленного выращивания субтропических и тропических культур в защищенном грунте позволит создать новый сегмент отечественного агропрома».