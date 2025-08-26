Первый урожай бананов планируют собрать в Сочи уже этой зимой

Как рассказали в пресс-службе Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса, проект, реализуемый хозяйством «100 гектар», имеет важное значение для импортозамещения и продовольственной безопасности страны. Он использует передовые агротехнологии, включая интеллектуальную систему управления микроклиматом, основанную на искусственном интеллекте. Тепличный комплекс оснащен сетью датчиков, отслеживающих ключевые параметры, такие как температура и влажность, а также автоматизированными линиями полива.