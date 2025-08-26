В чеченском Аргуне прошел «Форум школьных инициатив»

«Нацпроект “Молодежь и дети” нацелен на воспитание проактивной, ответственной и самостоятельной личности. Этот форум — идеальный формат для достижения этой цели. Мы видим, что наши дети способны не только учиться, но и генерировать серьезные социальные проекты. Наша задача — дать им площадку, выслушать их и помочь в реализации их идей», — подчеркнул директор центра образования Асланбек Мусаев.