В чеченском Аргуне прошел «Форум школьных инициатив»

«Форум школьных инициатив» был организован в Центре образования имени А. -Х. Кадырова в Аргуне Чеченской Республики в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городской администрации.
Участниками мероприятия стали учащиеся из школ города, сел Бердыкель, Чечен-Аул и поселка Примыкание. Форум работал в формате выставки-презентации. Делегации от каждой школы представляли на своих стендах проекты, которые они планируют реализовать в наступающем учебном году.
«Нацпроект “Молодежь и дети” нацелен на воспитание проактивной, ответственной и самостоятельной личности. Этот форум — идеальный формат для достижения этой цели. Мы видим, что наши дети способны не только учиться, но и генерировать серьезные социальные проекты. Наша задача — дать им площадку, выслушать их и помочь в реализации их идей», — подчеркнул директор центра образования Асланбек Мусаев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.