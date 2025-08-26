Ричмонд
Бугуруслан в Оренбуржье вошел в число победителей конкурса благоустройства

Город получит федеральный грант на благоустройство сквера и Аллеи Славы.

Итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, организованного при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», были объявлены 21 августа. В число победителей вошел город Бугуруслан в Оренбургской области, сообщили в городской администрации.

Город получит федеральный грант на благоустройство сквера и Аллеи Славы. Объединенная территория станет большим событийным и досуговым пространством. Там появятся детская площадка, сухой фонтан, летний кинотеатр и велодорожки. Аллея славы будет продлена до пересечения с улицей Ленинградской, что позволит разместить памятник участникам СВО.

Помимо Бугуруслана, победителями конкурса от Оренбуржья стали Новотроицк и Соль-Илецк. В целом с 2019 года в регионе благодаря участию в конкурсе реализовали 14 проектов благоустройства.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.