В Перми почти завершен ремонт в саду имени Любимова

Четыре общественных пространства в Перми благоустраиваются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Так, идет ремонт в сквере Журналистов на улице Уинской. Уже завершается установка бортовых камней и ремонт системы освещения, ведется устройство нового покрытия. В сквере обновляется инфраструктура: устанавливают сцену для мероприятий, малые архитектурные формы, обустраивают детскую и спортивную площадки. Восстанавливается газон, проводится озеленение.
В сквере в 64-м квартале городской эспланады завершилось устройство асфальтобетонного покрытия и установка бортовых камней. Ведется восстановление газона, посадка деревьев и кустарников. Продолжается ремонт системы освещения, установка каркаса будущей сцены, устройство плиточного покрытия и установка малых архитектурных форм.
Продолжается ремонт «Аллеи памяти» на улице Екатерининской. Здесь планируется обновить инфраструктуру: подрядная организация обустроит детскую площадку, установит ограждения и малые архитектурные формы, проведет озеленение территории. Рядом с детской поликлиникой будет расположена удобная зона отдыха.
На 90% завершен ремонт в саду имени Любимова. Здесь отремонтирована система освещения, восстановлен газон, устроено покрытие для пешеходных дорожек. Ведется обустройство детских и спортивных площадок и установка малых архитектурных форм. Площадь обновленного пространства составит почти 13 тысяч кв. метров. Все работы на объектах, запланированные на этот сезон, предполагается завершить осенью.
Ведётся текущий ремонт и на других городских объектах озеленения. В Свердловском районе отремонтировали детские игровые площадки на бульваре имени Советской Армии, а в Мотовилихе провели ремонт ограждений на бульваре по улице Крупской.
В Орджоникидзевском районе заменят скамейки и урны в сквере у Дворца культуры имени Чехова, в сквере имени Мичурина заменят тротуарную плитку и отремонтируют клумбы.
В Дзержинском районе планируется провести ремонт пешеходных дорожек и малых архитектурных форм в сквере имени Олега Новоселова, а в сквере имени Дзержинского отремонтируют газоны. В сквере имени Михеева установят новые малые архитектурные формы, посадят новые кустарники, отремонтируют газоны.