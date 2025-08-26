В Перми почти завершен ремонт в саду имени Любимова

На 90% завершен ремонт в саду имени Любимова. Здесь отремонтирована система освещения, восстановлен газон, устроено покрытие для пешеходных дорожек. Ведется обустройство детских и спортивных площадок и установка малых архитектурных форм. Площадь обновленного пространства составит почти 13 тысяч кв. метров. Все работы на объектах, запланированные на этот сезон, предполагается завершить осенью.