Комитет по образованию Минска сказал, можно ли использовать кроссовки в качестве сменной обуви в школе

Комитет по образованию Мингорисполкома сказал, можно ли использовать в качестве сменки кроссовки. Сведения об этом появились в телеграм-канале «Учителя столицы». Именно там даются ответы на вопросы от минских родителей по актуальным вопросам, поступившим в чат-бот комитета.
«Можно ли будет переобуваться в кроссовки? Нужна ли сменка?» — спросили читатели канала.
Как говорят в комитете по образованию белорусской столицы, во время занятий ученики должны придерживаться делового стиля одежды, и обувь — также его элемент.
«Вопрос о наличии сменной обуви (за исключением случаев, предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями) нормативными документами не регламентируется, однако учреждение образования вправе вопросы наличия сменной обуви учащихся оговаривать в локальных нормативных документах», — добавили в комитете.
Также в названном источнике сказали, что освобожденные от двигательной активности на уроке ребята, которые присутствуют на уроке физкультуры «могут находиться в спортивном зале только в сменной спортивной обуви».
Ранее сообщалось, что минские школьники будут писать объяснительную, если у них найдут телефон во время уроков, а в повторном случае получат взыскание. Также Комитет по образованию Мингорисполкома сказал, можно ли использовать смарт-часы в школе, и уточнил, делятся ли классы на две группы на уроках иностранного языка.