Ожидаются грозы и порывистый ветер: Южный Урал накроет дождями в ближайшие дни

В среду, 27 августа, будет облачно с прояснением, прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +10, +15 °C, в горах и низинах до +7 °C. Днем столбики термометров покажут +17, +22°C, на юге +25, +30°C. Ветер восточный с переходом на западный 3−8 м/с, днем порывы до 14 м/с, при грозах до 15−18 м/с.