Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ожидаются грозы и порывистый ветер: Южный Урал накроет дождями в ближайшие дни

В Челябинскую область вернутся дожди с грозами.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 44% 760 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Челябинской области в ближайшие дни будет с дождями и грозами. Но жара сохранится. Такой прогноз дают в региональном Гидрометцентре.

В среду, 27 августа, будет облачно с прояснением, прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +10, +15 °C, в горах и низинах до +7 °C. Днем столбики термометров покажут +17, +22°C, на юге +25, +30°C. Ветер восточный с переходом на западный 3−8 м/с, днем порывы до 14 м/с, при грозах до 15−18 м/с.

В четверг, 28 августа прогнозируются переменная облачность и небольшие дожди. Ветер западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13°C, днем будет +16, +21°C, на юге до +25°C.