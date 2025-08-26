Сколько шагов нужно, чтобы похудеть и укрепить здоровье

Вопрос кажется простым, но, как это часто бывает в науке о здоровье, однозначного ответа нет. Еще в 1960-х мир подхватил красивое число — 10 тыс. шагов в день. Его придумали японские маркетологи для продвижения нового шагомера manpo-kei («счетчик 10 тыс. шагов»), и цифра прижилась так прочно, что многие до сих пор воспринимают ее как научную норму. Но для пользы здоровью вовсе не всегда нужно так много, рассказал «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, клинический фармаколог, кардиолог Андрей Кондрахин.