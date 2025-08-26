Ричмонд
В челябинских автобусах появилась кнопка для открытия дверей

Теперь двери открываются только после нажатия и полной остановки транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске на маршруте № 24 «ЖК Ньютон — ЧМК» начали тестировать новую систему адресного открытия дверей — как в новых трамваях. Теперь пассажирам нужно нажимать кнопку у дверей, чтобы выйти или войти в автобус.

Система активируется только после полной остановки транспорта — об этом сигнализирует зеленая подсветка. Водители отмечают, что такой режим помогает сохранять прохладу в салоне летом и тепло зимой.

Пассажирам рекомендуют заранее освобождать проход у дверей, если они не планируют выходить на ближайшей остановке. Сейчас «волшебные кнопки» работают в тестовом режиме. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».