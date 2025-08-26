В челябинских автобусах появилась кнопка для открытия дверей

В Челябинске на маршруте № 24 «ЖК Ньютон — ЧМК» начали тестировать новую систему адресного открытия дверей — как в новых трамваях. Теперь пассажирам нужно нажимать кнопку у дверей, чтобы выйти или войти в автобус.