В челябинских автобусах появилась кнопка для открытия дверей

В Челябинске на маршруте № 24 «ЖК Ньютон — ЧМК» начали тестировать новую систему адресного открытия дверей — как в новых трамваях. Теперь пассажирам нужно нажимать кнопку у дверей, чтобы выйти или войти в автобус.
Система активируется только после полной остановки транспорта — об этом сигнализирует зеленая подсветка. Водители отмечают, что такой режим помогает сохранять прохладу в салоне летом и тепло зимой.
Пассажирам рекомендуют заранее освобождать проход у дверей, если они не планируют выходить на ближайшей остановке. Сейчас «волшебные кнопки» работают в тестовом режиме. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».