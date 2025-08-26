ГАИ Беларуси заявила о создании честного рейтинга автошкол

Госавтоинспекция высказалась о создании в Беларуси единого реестра с честным рейтингом автошкол, сообщает агентство «Минск-Новости».
Как отметил замначальника управления Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, ГАИ Беларуси считает успешными в плане подготовки водителей автошколы с 50% удовлетворительной сдачи экзаменов с первой попытки. Но есть и такие автошколы, в которых данный процентный показатель ниже 30%.
— В таких случаях принято говорить о низком качестве подготовки выпускников, — уверен представитель ГАИ.
Чтобы улучшить качество подготовки водителей в Беларуси, ГАИ предложила увеличить до 70 часов время практического вождения на категории «В». Также хотят предусмотреть контроль за мастерами производственного обучения через систему мониторинга GPS.
А, чтобы белорусы могли получать достоверную информацию о качестве работы автошкол, оставлять честные отзывы, в Беларуси хотят создать единый реестр с рейтингом автошкол. Информационный ресурс с единой базой и объективным рейтингом автошкол может создать Министерство транспорта и коммуникаций.