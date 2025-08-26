ГАИ Беларуси заявила о создании честного рейтинга автошкол

Как отметил замначальника управления Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, ГАИ Беларуси считает успешными в плане подготовки водителей автошколы с 50% удовлетворительной сдачи экзаменов с первой попытки. Но есть и такие автошколы, в которых данный процентный показатель ниже 30%.