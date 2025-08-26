Сильная жара до +40°С надвигается на один регион Казахстана в среду

«Под влиянием западного антициклона на большей части Казахстана ожидается погода без осадков. Только на западе и севере страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, возможен град. По республике ожидается усиление ветра, на западе, юге — с пыльной бурей, на западе, севере страны в ночные и утренние часы — туман», — следует из прогноза.