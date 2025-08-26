Сильная жара до +40°С надвигается на один регион Казахстана в среду

По данным РГП «Казгидромет», днем сильная жара ожидается:
- на юге, востоке Актюбинской, на юге Костанайской областей, на западе области Улытау, в Алматинской области, в области Жетысу — до +35+37°С,
- в Мангистауской области — до +38°С,
- в Кызылординской области — до +40°С.
«Под влиянием западного антициклона на большей части Казахстана ожидается погода без осадков. Только на западе и севере страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, возможен град. По республике ожидается усиление ветра, на западе, юге — с пыльной бурей, на западе, севере страны в ночные и утренние часы — туман», — следует из прогноза.
Вместе с тем в гидрометцентре отметили, что в ряде регионов ожидается:
- высокая пожарная опасность — в Алматинской области, в области Улытау, на юге, востоке области Жетысу, на юге Западно-Казахстанской, на востоке Карагандинской, на юге, в центре Атырауской, в центре, на востоке Актюбинской, на севере, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на западе Костанайской областей, на западе, юге, в центре области Абай,
- чрезвычайная пожарная опасность — в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей.