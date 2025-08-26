Ричмонд
Сильная жара до +40°С надвигается на один регион Казахстана в среду

В семи областях Казахстана в предстоящую среду, 27 августа 2025 года, ожидается сильная жара. В одном из регионов температура воздуха достигнет отметки в +40°С. На большей части страны прогнозируется погода без осадков. Дожди ожидаются лишь на западе и севере республики, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 44% 760 мм рт. ст. +26°

По данным РГП «Казгидромет», днем сильная жара ожидается:

  • на юге, востоке Актюбинской, на юге Костанайской областей, на западе области Улытау, в Алматинской области, в области Жетысу — до +35+37°С,
  • в Мангистауской области — до +38°С,
  • в Кызылординской области — до +40°С.

«Под влиянием западного антициклона на большей части Казахстана ожидается погода без осадков. Только на западе и севере страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, возможен град. По республике ожидается усиление ветра, на западе, юге — с пыльной бурей, на западе, севере страны в ночные и утренние часы — туман», — следует из прогноза.

Вместе с тем в гидрометцентре отметили, что в ряде регионов ожидается:

  • высокая пожарная опасность — в Алматинской области, в области Улытау, на юге, востоке области Жетысу, на юге Западно-Казахстанской, на востоке Карагандинской, на юге, в центре Атырауской, в центре, на востоке Актюбинской, на севере, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на западе Костанайской областей, на западе, юге, в центре области Абай,
  • чрезвычайная пожарная опасность — в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей.