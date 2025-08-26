Карачаево-Черкесия вошла в число регионов — лидеров по росту турпотока

Глава региона Рашид Темрезов в своем канале в мессенджере MAX отметил, что в Карачаево-Черкесии активно создаются новые маршруты, развивается инфраструктура, появляются современные гостиницы и туристические сервисы. По его мнению, рост интереса к республике связан не только с природой и культурным наследием, но и с возможностью круглогодичного отдыха: от горнолыжных курортов зимой до активного и семейного туризма летом.