Карачаево-Черкесия вошла в число регионов — лидеров по росту турпотока

Темп роста туристического потока в Карачаево-Черкесии по итогам первого полугодия 2025 года составил 75,6%, что позволило региону войти в тройку регионов — лидеров по этому показателю. Создание условий для развития внутреннего туризма является одной из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве туризма и курортов республики.
Глава региона Рашид Темрезов в своем канале в мессенджере MAX отметил, что в Карачаево-Черкесии активно создаются новые маршруты, развивается инфраструктура, появляются современные гостиницы и туристические сервисы. По его мнению, рост интереса к республике связан не только с природой и культурным наследием, но и с возможностью круглогодичного отдыха: от горнолыжных курортов зимой до активного и семейного туризма летом.
Согласно информации из аппарата правительства РФ, в число лидеров по росту турпотока, помимо Карачаево-Черкесии, вошли Адыгея, Тверская и Ульяновская области, а также Еврейская автономная область. Возглавила рейтинг Калмыкия.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.