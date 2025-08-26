Ричмонд
Ректор МИФИ заявил, что ИИ не сможет заменить ученых

Для решения сложных задач необходимо ставить реальные эксперименты, считает Владимир Шевченко.

СИРИУС /федеральная территория/, 26 августа. /ТАСС/. Искусственный интеллект никогда не сможет полностью заменить людей-ученых в области естественных наук. Об этом, как сообщает пресс-служба МИФИ, заявил ректор ядерного вуза Владимир Шевченко, выступая на открытии Всероссийского съезда учителей физики на федеральной территории Сириус.

«Когда я слышу стенания о том, что везде будет один искусственный интеллект, мне это напоминает известного героя из фильма “Москва слезам не верит”, говорившего, что везде будет одно сплошное телевидение. Но не будет, и если говорить про нашу науку, то не будет потому, что физически мир бесконечно более сложен, чем любая формальная система, его описывающая», — сказал Шевченко. По мнению ученого, именно потому люди построили Большой адронный коллайдер, потратив на это десятки лет, сотни тысяч человеко-часов и десятки миллиардов долларов, что никакого другого, более простого, более эффективного способа узнать что-то о неизвестном фрагменте физической реальности не существует. «Например, иным способом нельзя было определить массу бозона Хиггса. И никакая система искусственного интеллекта не может вам предсказать массу нейтрино», — отметил Владимир Шевченко.

По словам ректора, для разрешения подобных проблем нужно ставить реальные эксперименты, и очень важно объяснять учащимся, где цифровой эксперимент может заменить натурный и сэкономить массу ресурсов, а где наоборот, цифровому эксперименту ни в коем случае нельзя доверять, и необходимо потратить ресурсы на натурный эксперимент.

Всероссийский съезд учителей физики — это дискуссионная площадка для педагогического сообщества, где обсуждаются ключевые события сферы в формате круглых столов, пленарных заседаний и тематических секций. Мероприятие проходит при поддержке Минобрнауки России и Минпросвещения России. Съезды учителей физики организуются ежегодно, начиная с 2022 года. В 2024 году, выступая на съезде, ректор МИФИ Владимир Шевченко озвучил предложение изменить порядок приема в технические вузы.