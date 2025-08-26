Ректор МИФИ заявил, что ИИ не сможет заменить ученых

«Когда я слышу стенания о том, что везде будет один искусственный интеллект, мне это напоминает известного героя из фильма “Москва слезам не верит”, говорившего, что везде будет одно сплошное телевидение. Но не будет, и если говорить про нашу науку, то не будет потому, что физически мир бесконечно более сложен, чем любая формальная система, его описывающая», — сказал Шевченко. По мнению ученого, именно потому люди построили Большой адронный коллайдер, потратив на это десятки лет, сотни тысяч человеко-часов и десятки миллиардов долларов, что никакого другого, более простого, более эффективного способа узнать что-то о неизвестном фрагменте физической реальности не существует. «Например, иным способом нельзя было определить массу бозона Хиггса. И никакая система искусственного интеллекта не может вам предсказать массу нейтрино», — отметил Владимир Шевченко.