В Каменске-Шахтинском школьные линейки проведут в помещениях

1 сентября школы Каменска-Шахтинского планируют провести линейки в закрытых помещениях.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Шахтинском школьные линейки 1 сентября 2025 года планируют провести в закрытых помещениях. Эту информацию «КП — Ростов-на-Дону» подтвердили в отделе образования районной администрации.

Напомним, ранее все школы региона получили соответствующие рекомендации от министерства образования Дона. Торжественные сборы в честь Дня знаний решили перенесли с открытых площадок в помещения в целях безопасности обучающихся, их родителей и педагогов.

Добавим, в новом учебном году образовательные организации Каменского района примут более четырех тысяч учеников, среди которых будет 325 первоклассников.

