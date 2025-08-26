В Каменске-Шахтинском школьные линейки проведут в помещениях

В Каменске-Шахтинском школьные линейки 1 сентября 2025 года планируют провести в закрытых помещениях. Эту информацию «КП — Ростов-на-Дону» подтвердили в отделе образования районной администрации.
Напомним, ранее все школы региона получили соответствующие рекомендации от министерства образования Дона. Торжественные сборы в честь Дня знаний решили перенесли с открытых площадок в помещения в целях безопасности обучающихся, их родителей и педагогов.
Добавим, в новом учебном году образовательные организации Каменского района примут более четырех тысяч учеников, среди которых будет 325 первоклассников.
Подпишись на нас в Telegram.