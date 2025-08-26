Комбинат питания сказал, как родителям попробовать блюда из меню школьных столовых

Ранее сообщалось, что минские школьники будут писать объяснительную, если у них найдут телефон во время уроков, а в повторном случае получат взыскание. Также Комитет по образованию Мингорисполкома сказал, можно ли использовать смарт-часы в школе, и уточнил, делятся ли классы на две группы на уроках иностранного языка. Было уточнено и то, можно ли использовать в качестве сменной обуви кроссовки.