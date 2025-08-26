Ричмонд
Комбинат питания сказал, как родителям попробовать блюда из меню школьных столовых

Комбинат питания сказал, как родителям попробовать, чем кормят детей в школах.

Источник: Комсомольская правда

Директор Комбината школьного питания Минска Людмила Крупская сказала БелТА, как родителям попробовать блюда из меню школьных столовых.

В частности, она заметила, что «просто зайти в учреждение и попробовать школьные блюда родитель не может». Однако есть варианты, как это сделать.

«На данный момент руководители учреждений образования при проведении родительских собраний сотрудничают с Комбинатом школьного питания. Мы проводим различные дегустации, поучаствовать в которых могут и родители, но с согласования с администрацией», — говорит Крупская.

Спикер сказала, что о подобных мероприятиях родителям школьников расскажут заблаговременно. Впрочем, и сами законные представители могут обратиться с предложением провести дегустацию как в КШП, так и в учреждение образования.

Ранее сообщалось, что минские школьники будут писать объяснительную, если у них найдут телефон во время уроков, а в повторном случае получат взыскание. Также Комитет по образованию Мингорисполкома сказал, можно ли использовать смарт-часы в школе, и уточнил, делятся ли классы на две группы на уроках иностранного языка. Было уточнено и то, можно ли использовать в качестве сменной обуви кроссовки.