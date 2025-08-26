Комбинат питания сказал, как родителям попробовать блюда из меню школьных столовых

Директор Комбината школьного питания Минска Людмила Крупская сказала БелТА, как родителям попробовать блюда из меню школьных столовых.
В частности, она заметила, что «просто зайти в учреждение и попробовать школьные блюда родитель не может». Однако есть варианты, как это сделать.
«На данный момент руководители учреждений образования при проведении родительских собраний сотрудничают с Комбинатом школьного питания. Мы проводим различные дегустации, поучаствовать в которых могут и родители, но с согласования с администрацией», — говорит Крупская.
Спикер сказала, что о подобных мероприятиях родителям школьников расскажут заблаговременно. Впрочем, и сами законные представители могут обратиться с предложением провести дегустацию как в КШП, так и в учреждение образования.
