Как выглядят отданные под реновацию кварталы в Челябинске

Летом власти Челябинска объявили о запуске программы реновации в Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Металлургическом районах. Под снос попадут десятки домов, многие из которых были построены еще в 1930—1950-х годах и давно находятся в аварийном состоянии. Часть зданий уже расселена, в других до сих пор живут семьи, несмотря на протекающие крыши, трещины в стенах и постоянные коммунальные аварии.
— Ничего, абсолютно ничего нормального нет в этом доме. Его уже снести надо. Фасад кошмар. На первый этаж то крысы лезут, то комары из подвала летят. Бомжи без конца и края обживают всю окрестность, — жалуется жительница дома № 5 на улице Краснознаменной.
На месте старого жилфонда застройщики должны возвести современные микрорайоны с развитой инфраструктурой. Эксперты отмечают, что спрос на новое жилье в этих районах высок, особенно в Металлургическом и Ленинском, где сегодня практически нет новостроек. Жильцам аварийных домов обещают компенсацию или новые квартиры, однако многие опасаются переезда далеко от привычных районов. Об этом сообщает ЕАН.