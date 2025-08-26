Как выглядят отданные под реновацию кварталы в Челябинске

Летом власти Челябинска объявили о запуске программы реновации в Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Металлургическом районах. Под снос попадут десятки домов, многие из которых были построены еще в 1930—1950-х годах и давно находятся в аварийном состоянии. Часть зданий уже расселена, в других до сих пор живут семьи, несмотря на протекающие крыши, трещины в стенах и постоянные коммунальные аварии.