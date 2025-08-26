Власти сохранят детсад, закрытие которого раскритиковал Лукашенко

Губернатор заметил, что Минобразования и местные власти периодически оптимизируют учреждения образования в связи с их экономической целесообразностью, когда, например, содержать школу или детсад становится слишком затратно. В итоге более эффективной считают организацию подвоза детей в соседние населенные пункты. Субботин сказал, что в Витебской области в 2025-м по этой причине закрыли 15 садов и семь школ. Но еще он заметил, что в расчет берутся многие факторы и обязательно учитываются интересы детей и родителей.