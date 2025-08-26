Власти сохранят детсад, закрытие которого раскритиковал Лукашенко

Властями будет сохранен детский сад, закрытие которого раскритиковал ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет БелТА.
Как рассказал председатель Витебского облисполкома Александр Субботин, власти приняли решение сохранить детский сад в агрогородке Горщевщина Толочинского района, из-за закрытия которого в соцсетях написали обращение белорусскому лидеру.
Губернатор заметил, что Минобразования и местные власти периодически оптимизируют учреждения образования в связи с их экономической целесообразностью, когда, например, содержать школу или детсад становится слишком затратно. В итоге более эффективной считают организацию подвоза детей в соседние населенные пункты. Субботин сказал, что в Витебской области в 2025-м по этой причине закрыли 15 садов и семь школ. Но еще он заметил, что в расчет берутся многие факторы и обязательно учитываются интересы детей и родителей.
В случае же с детсадом, закрытие которого раскритиковал Лукашенко, ситуация была схожей: мало детей, здание, требующее обновления. В итоге местные власти и Минобразования решили организовать подвоз детсадовцев в другой населенный пункт, что не устроило родителей, и они обратились через TikTok к президенту. Узнав об обращении, Александр Лукашенко поручил тщательно разобраться в ситуации, благодаря чему детсад не закрыли.
