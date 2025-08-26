Ричмонд
Белоусов провел совещание по подготовке фондов Минобороны к зиме

Белоусов провел совещание по подготовке фондов МО России к отопительному периоду.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание по готовности фондов Минобороны России к отопительному периоду, представители командования доложили ему о готовности, сообщили в ведомстве.

«Под руководством министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова состоялось рабочее совещание по вопросам подготовки фондов Минобороны России к отопительному периоду 2025/2026 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в совещании участвовали замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга, представители центральных органов военного управления, руководство военных округов, видов и родов войск.

«Наша задача сегодня по каждому округу определить, что ещё надо сделать, составить соответствующие графики и добиваться реализации поставленных задач», — приводит ведомство слова Белоусова.

Булыга доложил, что все условия для подготовки фондов МО РФ к отопительному периоду созданы, утверждены планы по ремонту объектов и своевременно доведены лимиты бюджетных обязательств.

Отмечается, что особое внимание было уделено подготовке объектов в Североморске, ремонту объектов бригад морской пехоты Тихоокеанского флота, объектов медицинского назначения и жилого фонда в Валдае Новгородской области, а также в посёлке Молькино Краснодарского края.

Представители командования военных округов, видов и родов войск доложили главе российского военного ведомства о готовности фондов к зимнему периоду.

«Андрей Белоусов поставил задачи в установленные сроки обеспечить качественную и своевременную подготовку фондов Минобороны РФ к зимнему периоду, а также взять на контроль объекты, требующие особого внимания», — добавили в МО РФ.

