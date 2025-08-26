Пасечник рассказал о системе образование в ЛНР

«Это отличная площадка для того, чтобы сформировать лучшие подходы в решении важнейших задач по развитию системы образования у нас в регионе, повышению качества обучения и воспитания подрастающего поколения жителей Луганщины. Впереди у нас много работы, стартует новый учебный год и во многом от вас зависит, насколько результативным, насыщенным и интересным он станет. Система образования республики уже прошла интеграцию в российское образовательное поле и занимает уверенные позиции в общем рейтинге по всей стране», — заявил Пасечник.