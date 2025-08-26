ГАИ сказала о новом навыке, которому будут учить в автошколах Беларуси

В ГАИ хотят, чтобы в автошколах Беларуси водителей обучали новому навыку, сообщает агентство «Минск-Новости».
Так, в Госавтоинспекции высказались о необходимости получения будущими водителями кроме навыков теории ПДД, основ безопасности вождения, первой медпомощи, устройства автомобиля еще компетенции, связанной с ДТП. Об этом рассказал заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.
Так, представитель ГАИ заметил, что вместе с актуализацией Единой программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей механических транспортных средств, в Беларуси предлагают и другое новшество. В частности, в программу подготовки водителей хотят включить изучение порядка и условия оформления дорожно-транспортного происшествия без участия сотрудников ГАИ — так называемого европротокола.
Кстати, ранее сообщалось, что выплаты по европротоколу отвяжут от евро и увеличат более чем в два раза в Беларуси.
Также ГАИ Беларуси заявила о создании честного рейтинга автошкол.
Еще ГАИ Беларуси хочет аннулировать лицензии автошкол с низкой сдачей экзамена с первого раза. При этом ГАИ Минска сообщила, что экзамен по вождению с первой попытки сдают 33% выпускников автошкол.
Напомним, ГАИ сказала белорусским водителям включать ближний свет фар с 25 августа.