ГАИ сказала о новом навыке, которому будут учить в автошколах Беларуси

Так, представитель ГАИ заметил, что вместе с актуализацией Единой программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей механических транспортных средств, в Беларуси предлагают и другое новшество. В частности, в программу подготовки водителей хотят включить изучение порядка и условия оформления дорожно-транспортного происшествия без участия сотрудников ГАИ — так называемого европротокола.