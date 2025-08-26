Школьники из Петербурга стали лауреатами конкурса «Большая перемена»

Учащиеся школ из Пушкинского района Санкт-Петербурга вошли в число лауреатов I степени всероссийского конкурса «Большая перемена», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.
В финале для ребят подготовили насыщенную образовательную программу. Она включала в себя деловые игры, творческие мастер-классы и полезные тренинги. Участники решали интересные задачи, разрабатывали собственные проекты и учились налаживать контакты в команде.
Отмечается, что особенно отличились в финале конкурса четверо школьников из Пушкинского района: Каролина Сахновская, Полина Сапранцова, Кристина Шишкина и Иван Кеменов. Они продемонстрировали не только глубокие знания, но и творческий подход, лидерские качества и умение нестандартно мыслить. Благодаря этому ребята были удостоены звания победителей. В качестве главного приза они получили сертификаты на путешествие по России на поезде от Москвы до Владивостока.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.