Школьники из Петербурга стали лауреатами конкурса «Большая перемена»

Отмечается, что особенно отличились в финале конкурса четверо школьников из Пушкинского района: Каролина Сахновская, Полина Сапранцова, Кристина Шишкина и Иван Кеменов. Они продемонстрировали не только глубокие знания, но и творческий подход, лидерские качества и умение нестандартно мыслить. Благодаря этому ребята были удостоены звания победителей. В качестве главного приза они получили сертификаты на путешествие по России на поезде от Москвы до Владивостока.