В ЛНР с начала года обновили около 80 школ, детсадов и колледжей

Пасечник: в ЛНР с начала года обновили около 80 школ, детсадов и колледжей.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 26 авг — РИА Новости. Порядка 80 образовательных учреждений обновили в Луганской Народной Республике (ЛНР) с начала года, заявил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канала.

«В этом году обновили около 80 школ, детсадов и колледжей. Значительную помощь в этом нам оказывают регионы-шефы, за что им искреннее спасибо. А более 200 школ получили новое учебное, спортивное и музыкальное оборудование на сумму более 800 миллионов рублей по программе социально-экономического развития республики», — написал Пасечник после августовского учебно-педагогического совещания, прошедшего в Луганске.