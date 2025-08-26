В ЛНР с начала года обновили около 80 школ, детсадов и колледжей

«В этом году обновили около 80 школ, детсадов и колледжей. Значительную помощь в этом нам оказывают регионы-шефы, за что им искреннее спасибо. А более 200 школ получили новое учебное, спортивное и музыкальное оборудование на сумму более 800 миллионов рублей по программе социально-экономического развития республики», — написал Пасечник после августовского учебно-педагогического совещания, прошедшего в Луганске.