Столичных автомобилистов предупредили о новом виде мошенничества

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Департамент транспорта предупредил столичных автомобилистов о случаях мошенничества, связанных со штрафами.
«Внимание, автовладельцы! Остерегайтесь мошенников… Если вы получили сообщение о штрафе, будьте внимательны. В каждом постановлении есть информация об органе, который его вынес. Проверьте совпадение на портале mos.ru и госуслуг. Также там можно посмотреть наличие штрафа, введя номер авто или постановления», — говорится в сообщении Telegram-канала столичного департамента транспорта.
Уточняется, что официальные постановления об административных правонарушениях не отправляют сразу в почтовый ящик или на электронную почту: автовладелец может получить только уведомление о заказном письме, которое направлено по месту регистрации; на электронную почту может прийти только уведомление о вынесении постановления с ссылкой на портал госуслуг.
«В связи с участившимися случаями мошенничества призываем москвичей быть особенно осторожными при получении информации о штрафах. Данные в постановлениях следует всегда проверять через официальные источники. Будем и дальше заботиться о вашей безопасности», — приводятся слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.