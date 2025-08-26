Столичных автомобилистов предупредили о новом виде мошенничества

Уточняется, что официальные постановления об административных правонарушениях не отправляют сразу в почтовый ящик или на электронную почту: автовладелец может получить только уведомление о заказном письме, которое направлено по месту регистрации; на электронную почту может прийти только уведомление о вынесении постановления с ссылкой на портал госуслуг.