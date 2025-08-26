Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 27 августа 2025

Горячую воду отключат в трех округах Иркутска 27 августа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение горячей воды в Иркутске 27 августа 2025 года коснется Свердловского, Ленинского и Правобережного округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, специалистам предстоит провести ремонтные работы, чтобы в будущем не возникало аварийных ситуаций.

Отключение горячей воды в Иркутске 27 августа 2025.

— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Батарейная и Академическая, 24, — говорится в сообщении оператора.

Работы начнутся в девять часов утра, продлятся до 4−5 часов вечера. Более подробную информацию о том, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 27 августа 2025, можно посмотреть в фотокарточках, представленных ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

