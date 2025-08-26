Россия и Китай создали важную деталь для водородной энергетики

Ученые из России и Китая представили результаты исследования стабилизации перфторсульфополимеров, произведенных в России, за счет обработки их фтором. Воздействие фтором позволило перевести уязвимые для атаки радикалов группы в более стабильное состояние. Полученные из обработанного материала мембраны показали характеристики, сопоставимые с таковыми для коммерческого аналога иностранного производства, причем мощность элемента на новой лабораторной мембране на 20% выше, чем у аналога.