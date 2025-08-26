В Новосибирской области шесть памятников включили в программу льготной реставрации

В Новосибирской области шесть памятников архитектуры и истории включены в программу льготного кредитования на реставрацию. Среди них школа архитектора Крячкова, два жилых дома на улице Якушева, продовольственный склад в Сузуне, жилой дом в селе Вьюны и офицерский корпус с солдатской баней в Военном городке, пишет Infopro54.ru.