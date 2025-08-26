В Новосибирской области шесть памятников включили в программу льготной реставрации

Шесть исторических и архитектурных объектов региона получили шанс на восстановление благодаря льготным кредитам.
В Новосибирской области шесть памятников архитектуры и истории включены в программу льготного кредитования на реставрацию. Среди них школа архитектора Крячкова, два жилых дома на улице Якушева, продовольственный склад в Сузуне, жилой дом в селе Вьюны и офицерский корпус с солдатской баней в Военном городке, пишет Infopro54.ru.
Объекты находятся в неудовлетворительном состоянии, а окончательное решение о финансировании через платформу «Дом.рф» ещё не принято. Эксперты отмечают, что инвесторов в регионе немного, поэтому реставрацию чаще проводят за счёт бюджета.
При этом ремонт памятников остаётся дорогим: он обходится примерно в 2,5 раза дороже, чем у обычных зданий сопоставимой площади. Первый льготный кредит в рамках программы в России был выдан в июле 2025 года в Нижнем Новгороде.