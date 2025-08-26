В школах Таганрога готовятся принять более 28 тысяч учеников

В новом учебном году в Таганроге за парты сядут более 28 тысяч учеников, а детсады примут больше 10 тысяч малышей. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.
— Все образовательные учреждения укомплектованы педагогическими кадрами. Закуплено 400 тысяч учебников, включая 16,3 тысячи новых учебников по истории для 5−7 классов, — отметила Светлана Камбулова.
Глава города также сообщила о готовности учреждений. В течение августа проверки проводила специальная комиссия, в составе которой были представители управления образования, сотрудники полиции, МЧС и пожарные.
На сегодняшний день готовы к работе 89 из 93 учреждений. Акт приемки получили школы, детские сады и центры дополнительного образования. В четырех учреждениях продолжаются ремонтные работы.
В частности, капитальный ремонт фасада и входной группы ведут в школе № 21, в школе № 24 приводят в порядок кровлю здания. Ремонт кровли и фасада также выполняют в Доме детского творчества. Обновляется фасад детского сада № 102.
