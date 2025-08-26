Блогера Алекса Лесли заочно арестовали по делу о склонении к изнасилованию

«Я взял его, свой автомобиль. У меня есть лодка, которую используют для того, чтобы стартовать на кайтсерфинге, — она закрыла Арсена в багажнике, и я его вывозил. Нас остановили ФСБшники, если бы это просто обычные менты были, то никто бы нас не отследил. Нас отслеживала ФСБ. Они мне сказали, что я им вообще не интересен. Вообще не интересен — так они сказали. А Маркаряна почему-то арестовали. Не знаю, почему именно его. ~Я думаю, что арестуют меня тоже~», — говорил Лесли.