В Нижегородской области стартовал конкурс поддержки соцпредпринимателей

Прием заявок на конкурс поддержки социальных предпринимателей и некоммерческих организаций «Взгляд в будущее» стартовал в Нижегородской области. Помощь в развитии бизнеса отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Конкурс “Взгляд в будущее” открывает социальным предпринимателям новые возможности — он помогает привлечь общественное внимание, расширить аудиторию и укрепить позиции проектов посредством бесплатного размещения рекламы на крупнейших и самых видимых медиаплощадках региона. Это важный инструмент поддержки, который усиливает эффект от работы социальных инициатив», — отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.
Заявку на конкурс можно подать до 8 сентября. Среди критериев оценки — насущность и социальная необходимость проекта, его целевая направленность, а также достигнутый или планируемый эффект. Кроме того, учитываются актуальность рекламной кампании, конкурентные преимущества продукта, его уникальность и потенциал. Победители получат возможность бесплатно разместить свои видеоролики на площадках в Нижнем Новгороде, Семенове, Балахне, Городце и Заволжье.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.