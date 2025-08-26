В Нижегородской области стартовал конкурс поддержки соцпредпринимателей

Заявку на конкурс можно подать до 8 сентября. Среди критериев оценки — насущность и социальная необходимость проекта, его целевая направленность, а также достигнутый или планируемый эффект. Кроме того, учитываются актуальность рекламной кампании, конкурентные преимущества продукта, его уникальность и потенциал. Победители получат возможность бесплатно разместить свои видеоролики на площадках в Нижнем Новгороде, Семенове, Балахне, Городце и Заволжье.