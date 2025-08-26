Создан биоразлагаемый полимерный материал, ускоряющий заживление ран

Данные вариации полимеров исследователи нанесли на подложку из гидрогеля, которая хорошо удерживает влагу, останавливает кровь и при этом обладает высоким уровнем эластичности, и проверили их работу на культурах клеток и на крысах. Разработанные покрытия — как с дубильной кислотой, так и с перкарбонатом натрия, значительно ускорили заживление. Так, на седьмой день эксперимента площадь ран, покрытых микрокамерным материалом, была почти вдвое меньше размера ран без лечения.