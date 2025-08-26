Ричмонд
В Казахстане обсуждают повышение тарифов на электроэнергию

Предельные цены на электроэнергию от возобновляемых источников могут увеличиться.

Источник: Baigenews

26 августа Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики провёл публичное слушание по уведомлению ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (РИЭ) о предстоящем изменении цен на услуги, передаёт BAQ.KZ.

Речь шла о двух направлениях:

  • централизованная покупка и продажа электрической энергии с учётом затрат на деятельность,
  • поддержание готовности электрической мощности к несению нагрузки выше предельных цен.

Главный эксперт Управления регулирования в сфере электроэнергетики Комитета Гульаим Курмангалиева отметила, что публичные слушания проводятся для обеспечения прозрачности, гласности и защиты интересов потребителей.

«Цель — всесторонний диалог с заинтересованными сторонами и учет мнений всех участников рынка», — подчеркнула она.

Генеральный директор РИЭ Гульжан Калижанова представила экономическое обоснование и расчёты предполагаемого изменения тарифов.

Курмангалиева уточнила, что проект предельных цен носит предварительный характер, а окончательное решение будет принято после всестороннего анализа уведомления в соответствии с законодательством РК.

Новое регулирование может повлиять на стоимость электроэнергии для населения и бизнеса, однако точный размер тарифов пока не определён.