В России более 25 тысяч мусоровозов подключили к онлайн-наблюдению

«Создание эффективной системы обращения с отходами требует прозрачности процессов на каждом этапе. Обеспечить прослеживаемость по всей цепочке помогает внедрение цифровизации и технологий искусственного интеллекта. В том числе благодаря системе ГЛОНАСС в режиме онлайн сегодня можно видеть движение спецтехники. А за счет использования беспилотных систем создано больше тысячи цифровых двойников полигонов, что позволяет контролировать их заполнение и эксплуатацию», — приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.