В России более 25 тысяч мусоровозов подключили к онлайн-наблюдению

Почти 100% мусоровозов в России подключили к онлайн-наблюдению.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Более 25 тысяч, то есть почти 100%, мусоровозов в российских регионах подключены к системе онлайн-наблюдения за вывозом твердых коммунальных отходов, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора.

«На данный момент в эту систему внесена информация более чем о 25 тысячах мусоровозов из всех российских регионов, что составляет практически 100% от их общего количества. Порядка 18,5 тысяч из них за последний месяц передавали данные ГЛОНАСС», — говорится в сообщении.

По словам замглавы Минприроды РФ Дениса Буцаева, система помогает выявлять подозрительные остановки мусоровозов, которые могут указывать на незаконный сброс отходов.

При этом в компании отметили, что девяти российским регионам необходимо существенно улучшить показатели передачи онлайн-данных, это Дагестан, Ингушетия, Якутия, Калмыкия, Северная Осетия, город Севастополь, Ивановская, Омская и Магаданская области.

«Создание эффективной системы обращения с отходами требует прозрачности процессов на каждом этапе. Обеспечить прослеживаемость по всей цепочке помогает внедрение цифровизации и технологий искусственного интеллекта. В том числе благодаря системе ГЛОНАСС в режиме онлайн сегодня можно видеть движение спецтехники. А за счет использования беспилотных систем создано больше тысячи цифровых двойников полигонов, что позволяет контролировать их заполнение и эксплуатацию», — приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

«Мусорная» реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданной в том же году компании «Российский экологический оператор» — курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.