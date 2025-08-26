Ричмонд
Минобразования сказало о стоимости питания в школах Беларуси с 1 сентября

Минобразования: правительство решит, сколько будет стоить питание в школах Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве образования высказались о стоимости питания в белорусских школах в новом учебном году, сообщает БелТА.

Так, по словам начальника отдела по организации питания Академии образования Минобразования Люции Михальчук, с 1 сентября стоимости питания в школах Беларуси останется на прошлогоднем уровне.

— На сегодня стоимость питания остается пока такой, какая была в прошлом учебном году, — пояснила чиновница.

При этом представитель Минобразования заметила, что изменить стоимость питания в белорусских школах могут по решению правительства.

— Дальнейшие изменения согласовываются с Советом министров, — прокомментировала Михальчук.

Денежные нормы расходов на питание утверждает постановление Совмина (№ 317 от 27 апреля 2013-го), изменения в которое вносятся ежеквартально.

Также власти сохранят детсад, закрытие которого раскритиковал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Мы писали, что в целом белорусский президент недоволен бездумным закрытием школ и детсадов в Беларуси: «Отправьте своего внука или ребеночка в детский сад за тридевять земель!».

