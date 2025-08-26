Ричмонд
В Кисловодске новым оборудованием оснастили музей-усадьбу Н. А. Ярошенко

Благодаря этому в учреждении улучшат качество работы, обеспечат сохранность экспонатов и расширят возможности для создания доступной среды для посетителей.

Новое оборудование поступило в музей-усадьбу Н. А. Ярошенко в Кисловодске. Это стало возможным при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в правительстве Ставропольского края.

Мемориальный музей-усадьба художника-передвижника Н. А. Ярошенко расположен в центре города. В учреждении собрана большая коллекция работ мастера, позволяющая отследить его долгий творческий путь.

Отмечается, что новая техника была приобретена за счет субсидии. В музей, в частности, закупили современное модульное оборудование для фондохранилища и автоматизированную билетно-пропускную систему.

«Приобретенные благодаря участию в нацпроекте “Семья” технические новинки помогут повысить качество работы музея, обеспечить сохранность экспонатов, расширить возможности создания доступной среды для посетителей, в том числе в рамках программы “Пушкинская карта”», — отметила министр культуры Ставрополья Татьяна Лихачева.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.