В Ялте открыли комплекс для размещения росгвардейцев

«Здесь для несения службы разместится личный состав силового ведомства, который сегодня совместно с подразделениями Минобороны РФ, ФСБ, МВД, территориальной обороны “Барс-Крым” выполняет задачи по обеспечению безопасности республики и жителей полуострова», — рассказал он.
По его словам, благодаря созданным удобствам бойцы и сотрудники Росгвардии смогут эффективнее справляться со своими обязанностями.
Аксенов также добавил, что помимо военной составляющей, часть комплекса будет использована в социальных целях. Пятнадцать квартир передадут Ялтинскому муниципальному округу для распределения между гражданами, переселяемыми из аварийного жилья, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.