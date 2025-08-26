В Китае начал работу самый мощный в мире детектор нейтрино

Физик-теоретик Ван Ифан, представитель проекта Juno, назвал начало работы комплекса «исторической вехой». «Впервые у нас работает детектор такого масштаба и точности, предназначенный для регистрации нейтрино. Juno позволит нам ответить на фундаментальные вопросы о природе материи и Вселенной», — отметил ученый.