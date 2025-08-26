Число клиентов выездного сервиса в Ростовской области выросло в полтора раза

За первые шесть месяцев 2025 года жители Ростовской области оформили 183 тысячи банковских продуктов и услуг с помощью выездного сервиса. Этот показатель в 2,6 раза превысил результаты аналогичного периода прошлого года. По сообщению ВТБ, общее количество обслуженных клиентов достигло 58 тысяч, при этом каждый второй из них стал новым. Для клиентов в сельских районах доставка часто становится единственным удобным способом получить банковские услуги, а жителям городов дает возможность сэкономить время.
На данный момент выездное оформление доступно жителям в 42 населенных пунктов. До конца года планируется расширить географию покрытия почти в два раза.
Наиболее востребованными услугами среди жителей региона являются доставка карт и платежных стикеров, подключение цифровых сервисов и настройка уведомлений.
— Мы видим, что доставка востребована не только в удаленных районах, где нет офисов, но и в крупных городах, таких как Ростов-на-Дону, Таганрог, Батайск. Специалисты приезжают туда, куда скажет клиент, и оформляют все на месте, будь то карта, перевод зарплаты или подключение цифровых сервисов, — отметил заместитель управляющего по розничному бизнесу ВТБ в Ростовской области Максим Алексеев.