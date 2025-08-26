Число клиентов выездного сервиса в Ростовской области выросло в полтора раза

За первые шесть месяцев 2025 года жители Ростовской области оформили 183 тысячи банковских продуктов и услуг с помощью выездного сервиса. Этот показатель в 2,6 раза превысил результаты аналогичного периода прошлого года. По сообщению ВТБ, общее количество обслуженных клиентов достигло 58 тысяч, при этом каждый второй из них стал новым. Для клиентов в сельских районах доставка часто становится единственным удобным способом получить банковские услуги, а жителям городов дает возможность сэкономить время.