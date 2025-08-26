Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось фото с последствиями атаки БПЛА в Ростовской области

На месте атаки БПЛА в Новобессергеневском сельском поселении Дона побывал районный глава.

Источник: Комсомольская правда

Пострадавшие дома в Новобессергеневском сельском поселении Ростовской области осмотрел глава Неклиновского района Василий Даниленко. Чиновник также опубликовал фотографию, сделанную на месте происшествия.

— Сейчас в границах введенной зоны ЧС — 11 домовладений. Основной характер повреждений — выбитые стекла. В нескольких домах пострадали двери, стены и кровля. В одном из домов частично разрушена стена и крыша, поврежден автомобиль, — перечислил в Telegram Василий Даниленко.

По словам районного главы, после случившегося задействовали комиссию по оценке ущерба. Все данные фиксируются для оказания помощи пострадавшим.

Ранее об ущербе и отсутствии пострадавших среди людей также сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Напомним, воздушную атаку в ночь на 26 августа отразили в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районах. По информации Минобороны России, силы ПВО ликвидировали девять беспилотников.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше