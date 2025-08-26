Появилось фото с последствиями атаки БПЛА в Ростовской области

Пострадавшие дома в Новобессергеневском сельском поселении Ростовской области осмотрел глава Неклиновского района Василий Даниленко. Чиновник также опубликовал фотографию, сделанную на месте происшествия.
— Сейчас в границах введенной зоны ЧС — 11 домовладений. Основной характер повреждений — выбитые стекла. В нескольких домах пострадали двери, стены и кровля. В одном из домов частично разрушена стена и крыша, поврежден автомобиль, — перечислил в Telegram Василий Даниленко.
По словам районного главы, после случившегося задействовали комиссию по оценке ущерба. Все данные фиксируются для оказания помощи пострадавшим.
Ранее об ущербе и отсутствии пострадавших среди людей также сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Напомним, воздушную атаку в ночь на 26 августа отразили в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районах. По информации Минобороны России, силы ПВО ликвидировали девять беспилотников.
