Все школы Минска прошли проверку и готовы к 1 сентября

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Паспорта готовности к новому учебному году получили все 245 столичных школ, сообщила старший помощник прокурора города Минска по правовому обеспечению, информации и общественным связям Надежда Слабейко.
Совсем скоро учреждения образования распахнут свои двери для обучающихся, пройдут торжественные линейки и начнутся первые уроки. Но перед этим школам было необходимо пройти проверку комиссий, включающих представителей разных ведомств, — для оценки безопасности каждого учреждения.
Как проверяют школы?
Чтобы в школе начался учебный процесс, обязательно нужно получить паспорт готовности — это дело не одной недели. Специальные комиссии начинают работу за несколько месяцев до сентября. Они фиксируют все недостатки, а затем разрабатывают план по их устранению.
«В состав комиссии включаются представитель учредителя (председатель), руководитель учреждения, представитель управления образования по месту нахождения учреждения, представители территориальных органов, осуществляющих санитарный надзор, по чрезвычайным ситуациям, органов внутренних дел, учреждения здравоохранения», — отметила помощник прокурора Октябрьского района Минска Илона Зинковская.
Каждый член комиссии отвечает за свою сферу. Например, представители госсаннадзора проверяют санитарное состояние зданий, кабинетов и спортивного инвентаря, а сотрудники ГАИ — дорожную безопасность возле школы.
На контроле у прокуратуры
«Вопросы подготовки школ к началу учебного года продолжают оставаться на контроле органов прокуратуры», — отметила помощник прокурора.
Незначительные недостатки, например, плохо закрепленные выключатели или неочищенные вентиляционные решетки, устраняются сразу во время проверки.
«Как правило, такие недостатки устраняются в ходе проведения надзорных мероприятий и в акты прокурорского надзора не вносятся», — пояснила Инна Зинковская.
Что дальше?
Затем документ направляется в районную администрацию, где рассматривается и принимается решение об его утверждении или отказе.
Если учреждение не получило паспорт, оно не сможет принять школьников до устранения всех замечаний. Однако каникулы учащимся продлевать не будут — учебный процесс организуют в других школах.
Первый урок в этом году пройдет под названием «Эстафета поколений: сохраняя прошлое, создаем будущее». Школьникам предложат написать письмо в 2075 год октябрятам, пионерам, комсомольцам в соответствии с их ступенью обучения.