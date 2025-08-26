В селе Тарасково Свердловской области благоустроили Центральную площадь

В прошлом году за проект обновления этой общественной территории проголосовали около 700 человек. В итоге на площади обустроили пешеходные зоны и места для отдыха. Помимо этого, там установили современные системы освещения и видеонаблюдения. Также на площади появилась сцена для проведения праздников, концертов и зрелищных мероприятий.