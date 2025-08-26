В селе Тарасково Свердловской области благоустроили Центральную площадь

Торжественное открытие Центральной площади, благоустроенной по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», пройдет 29 августа в селе Тарасково в Свердловской области, сообщили в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.
В прошлом году за проект обновления этой общественной территории проголосовали около 700 человек. В итоге на площади обустроили пешеходные зоны и места для отдыха. Помимо этого, там установили современные системы освещения и видеонаблюдения. Также на площади появилась сцена для проведения праздников, концертов и зрелищных мероприятий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.