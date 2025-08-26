Мошенники создают поддельные школьные дневники для взлома аккаунтов на «Госуслугах»

Мошенники придумали новый способ обмана: они создают фальшивые сайты, которые выглядят как электронные дневники школьников. Цель аферистов — заставить пользователей ввести свои данные от портала «Госуслуги». Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Для убедительности они размещают на поддельных страницах реалистичные описания и даже инструкции, которые ведут на официальный портал, — сказано в сообщении ведомства.
Важный признак обмана: при входе через настоящий сайт «Госуслуг» адрес в браузере всегда меняется на gosuslugi.ru. На мошенническом сайте вы остаетесь на том же адресе, а форма для ввода логина и пароля — это просто картинка, которая выглядит как настоящая. Специалисты предупреждают: будьте внимательны и не вводите свои данные на подозрительных сайтах, чтобы не потерять доступ к аккаунту.
