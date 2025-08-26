Мошенники создают поддельные школьные дневники для взлома аккаунтов на «Госуслугах»

Важный признак обмана: при входе через настоящий сайт «Госуслуг» адрес в браузере всегда меняется на gosuslugi.ru. На мошенническом сайте вы остаетесь на том же адресе, а форма для ввода логина и пароля — это просто картинка, которая выглядит как настоящая. Специалисты предупреждают: будьте внимательны и не вводите свои данные на подозрительных сайтах, чтобы не потерять доступ к аккаунту.