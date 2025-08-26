В Новосибирской области за шесть лет вырастили более 35 миллионов лесных сеянцев

В регионе стартовала ежегодная кампания по заготовке семян хвойных пород. Они станут основой для искусственного лесовосстановления и пополнения страхового фонда.
В Новосибирске приступили к сбору шишек на всех лесных территориях, кроме специализированных семенных плантаций. Работы ведут подведомственные минприроды организации и арендаторы лесных участков, сообщает телеграм-канал «Новосибирская область. Официально».
Министр природных ресурсов Евгений Шестернин отметил, что в 2025 году планируется восстановить почти 3,7 тысячи гектаров леса, из них 805 — искусственным способом. Для этого будут использованы собранные семена, часть которых обладает улучшенными генетическими характеристиками.
За последние шесть лет в области вырастили свыше 35 миллионов сеянцев, а запас семян по госпрограмме превысил 12,5 тонн. По словам специалистов, сбор шишек — важнейший этап, обеспечивающий регион посадочным материалом для будущих лесов.