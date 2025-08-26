В Новосибирской области за шесть лет вырастили более 35 миллионов лесных сеянцев

Министр природных ресурсов Евгений Шестернин отметил, что в 2025 году планируется восстановить почти 3,7 тысячи гектаров леса, из них 805 — искусственным способом. Для этого будут использованы собранные семена, часть которых обладает улучшенными генетическими характеристиками.