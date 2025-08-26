В Иркутске завершен масштабный капитальный ремонт театра кукол «Аистенок»

В Иркутске в театре кукол «Аистенок» завершен капитальный ремонт. Его провели по нацпроекту «Семья». В здании отремонтировали фасад, парадное и боковое крыльца, сделали архитектурную подсветку, обогрев кровли и молниезащиту. Внутри обновили парадные лестницы, паркет и служебные помещения, фойе для зрителей, заменили планшет сцены, а также установили световые панели и новые гардеробы. На проведение работ направили около 30 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Сегодня, 26 августа, в обновлённом здании прошло общее собрание труппы в честь открытия 91-го театрального сезона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.