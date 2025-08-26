В Иркутске завершен масштабный капитальный ремонт театра кукол «Аистенок»

В Иркутске в театре кукол «Аистенок» завершен капитальный ремонт. Его провели по нацпроекту «Семья». В здании отремонтировали фасад, парадное и боковое крыльца, сделали архитектурную подсветку, обогрев кровли и молниезащиту. Внутри обновили парадные лестницы, паркет и служебные помещения, фойе для зрителей, заменили планшет сцены, а также установили световые панели и новые гардеробы. На проведение работ направили около 30 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Сегодня, 26 августа, в обновлённом здании прошло общее собрание труппы в честь открытия 91-го театрального сезона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«Театр встречает зрителей обновленным. В нем проведен самый масштабный ремонт за последние десятилетия. Его зрители смогут оценить уже 30 августа, на открытии сезона», — подчеркнула министр культуры Приангарья Олеся Полунина.
Она также подчеркнула, что за 90 лет своей истории «Аистенок» воспитал не одно поколение зрителей, привил им любовь к искусству.
«Он сохраняет традиции и экспериментирует с новыми формами. В новом сезоне театр представит зрителям новые спектакли, которые, я уверена, будут яркими и запоминающимися», — заявила Олеся Полунина.
Новый театральный сезон начнется с премьеры спектакля для дошколят и младших школьников «Приключения самого длинного червяка» (6+) по пьесе Анны Богачёвой. Это режиссёрский дебют актрисы театра Наталии Кёрн.
31 августа на площади перед театром пройдет бесплатный праздничный вечерний концерт (6+). Начало — 21.00.
В новом сезоне для зрителей подготовят спектакль для всей семьи «Грустная такса для мамы» (12+), спектакль для малышей «Вода» (0+), для взрослой аудитории — «Поём в душу — недорого» (16+) в постановке Бориса Константинова и «Пушкин» (16+) в постановке белорусского режиссера Игоря Казакова.
В начале сентября театр начнет работу над проектом «Окна. Ирк» (12+). Будет подготовлено четыре иммерсивных спектакля-прогулки по городу. Доступ к маршрутам все желающие смогут получить с помощью специального мобильного приложения. Спектакль «Иркутск НЕ/потерянный» (12+) по историческим местам города навсегда останется в бесплатном доступе. Средства на постановку коллектив театра получил благодаря победе в грантовом конкурсе компании Эн+ «Города со знаком плюс».
В начале сентября зрителей ждут большие гастроли. Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова покажет шесть спектаклей на сценах «Аистенка» и Академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова.
В конце сентября коллектив побывает на одном из крупнейших фестивалей кукольного искусства в Восточной Азии — «Золотая магнолия» (6+) в Шанхае КНР. В Приангарье театр планирует выступить в Чунском и Боханском районах и провести обменные гастроли с Братским театром кукол.
Олеся Полунина вручила благодарственные письма главы Приангарья Игоря Кобзева творческой группе «Аистенка» за проведение гастролей в ЛНР и ДНР. В июне там состоялось 16 показов спектаклей для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Их посетили более двух тысяч юных зрителей. Малая творческая группа театра провела три концертные программы в местах дислокации воинских частей.