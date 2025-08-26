В Волгограде одна из старейших школ откроется после капремонта

Как сообщает комитет образования и науки Волгоградской области, в ходе капитального ремонта школы № 89 были модернизированы фасад и фундамент, внутренние помещения, а также все инженерные коммуникации и системы пожаротушения. Работы, начавшиеся год назад, коснулись и школьного двора: проведено благоустройство и дополнительное озеленение территории.
Образовательные пространства в учреждении оформлены в соответствии с современными методическими рекомендациями Минпросвещения России. На время ремонта более 800 учеников были распределены по другим учебным заведениям, но уже 1 сентября они смогут вернуться в обновленную и современную школу.
Отметим, что до конца 2025 года в Волгоградской области в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» планируется обновить 61 школу, а также благоустроить 2 детских сада в Волгограде и Волжском и продолжить ремонт 4 колледжей.