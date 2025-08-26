В Волгограде одна из старейших школ откроется после капремонта

Как сообщает комитет образования и науки Волгоградской области, в ходе капитального ремонта школы № 89 были модернизированы фасад и фундамент, внутренние помещения, а также все инженерные коммуникации и системы пожаротушения. Работы, начавшиеся год назад, коснулись и школьного двора: проведено благоустройство и дополнительное озеленение территории.