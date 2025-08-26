Мэр Воронежа Сергей Петрин рассказал о ходе реконструкции школы № 45

Мэр Воронежа Сергей Петрин рассказал в своем телеграм-канале о ходе реконструкции школы № 45. Она близка к завершению. На отдельных участках уже выполняется благоустройство.
Сейчас на объекте задействованы от 160 до 200 человек. Подрядчик организовал работу в несколько смен. В утренние и вечерние часы рабочие занимаются подключением и настройкой оборудования. Специалисты начали укладку покрытия перед зданием.
Завершается монтаж оборудования одном из самых сложных помещений — актовом зале. Его реконструкцию нужно планировать особенно тщательно из-за разной высотности, особых конструктивных особенностей потолка, необходимости подготовки медиасистем, большого количества пересекающихся работ.
На входе установили турникеты, их уже протестировали. Они будут открываться с магнитных карт, которые выдадут ученикам. Работы в холле и на главной лестницы на второй этаж тоже находятся на финальной стадии.
На первом этаже расставлены гардеробные ящики для учеников младших и старших классов. В специализированных кабинетах (например, классы физики и химии) начали обустраивать лабораторные столы. Как сообщали ранее, рядом со школой оборудовали пешеходный переход с искусственной неровностью. Это позволит снизить скорость движения у образовательного учреждения. Перед переходом будут действовать знаки ограничения скорости до 40 км/ч.
Что касается организации учебного процесса, то на период до 22 сентября, пока подрядчик завершает реконструкцию и благоустройство, первоклассники и дети из тех классов, которые вновь сформированы, будут учиться в школах Центрального и Ленинского районов: №№ 9, 35, 38 и 48. Всю информацию классные руководители сообщат подробно родителям.