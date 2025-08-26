В аэропорту Иркутска из-за ремонта изменили схему движения на парковке

В международном аэропорту Иркутска началась реконструкция парковочного комплекса, из-за чего изменилась схема движения для водителей. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, с 27 августа для высадки пассажиров у терминала внутренних авиалиний (Т2) открыли новый временный проезд.
— Теперь подъехать к зданию аэропорта можно со стороны улицы Ширямова. По этой выделенной полосе водители смогут подъехать прямо к терминалу, чтобы высадить пассажиров, после чего им будет необходимо сразу покинуть территорию через единственный выезд, — рассказывают в агентстве.
Для тех, кто планирует ждать прибывающих пассажиров, доступна временная парковка Р2 на 120 машин, включая 14 мест для людей с ограниченными возможностями. Эта парковка имеет два въезда и два выезда для удобства.
На всей территории парковки установлены дорожные знаки и нанесена разметка, чтобы водители могли легко ориентироваться. Кроме того, на время ремонта сохраняется возможность бесплатно находиться на парковке до 15 минут.
